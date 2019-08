"Meclis açıldığında da elbette her türlü bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız"

Elektronik kelepçenin cinayetleri önlemede etkili olup olmayacağı sorusu üzerine Bakan Gül, "Tüm tedbirlerle alakalı hem istismar hem de şiddete yönelik her türlü tedbirler hem mevzuat hem de idare olarak gündemde olan bir konudur. Bu hususlarla ilgili AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli mesafeler ve düzenlemeler yapılmıştı. Meclis açıldığında da elbette her türlü bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa, üzerimize düşeni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül etkinlik alanından ayrılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara’nın denizi olarak nitelendirilen Mogan Gölü’nde tekne ile denetlemelerde bulundu.