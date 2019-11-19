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Adalet Bakanı Gül: "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza indirimine ilişkin, “İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza indirimine ilişkin, “İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, ikinci yargı paketinde Ceza Muhakeme Kanunu ile ilgili düzenlemeler olacağına dikkat çekerek, “4 milyonun üzerinde dosya hukuk mahkemelerinde görünüyor. Orayı hızlandırıcı, daha rasyonel hale getirici düzenlemeler düşünülüyor” ifadelerini kullandı.
Ceza indirimine ilişkin soruya Gül, “İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili noterlik, icralara yönelik boşluğu gibi birtakım kendi malını satabilmesine yönelik vatandaş lehinde olan, yargılamayı hızlandıran düzenlemelerden oluşuyor” dedi.
Bakan Gül, ceza indirimi konusunun yargı paketlerinden önce Meclis’te ve siyasi partilerin belirleyeceğini ifade etti.

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