Adalet Bakanı Gül: "Kadına karşı şiddet konusunda toleransımız olamaz"

Ailenin güçlendirilmesinin, aile hukuku alanındaki mevzuat ihtiyaçlarının her zaman gündemlerinde olduğunu vurgulayan Gül, bu konunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde de ele alındığını belirtti.

Öncelikli olarak her bir vakaya özgü tedbirlere hükmedilmesinin, bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının zaruret olduğunun altını çizen Gül, vakaya özgü tedbir kararlarının belirlenmesi konusunda uzman desteğinin alınmasını takip edeceklerini kaydetti.

"Her nerede ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına karşı şiddetle güçlü şekilde mücadele etmek zorundayız. Kadına şiddet konusunda hiçbir toleransımız olamaz. Kadına şiddetin de 'ama'sı, 'fakat'ı asla olamaz. Bu zorbalık, zalimlik toplumsal bir sorundur, ahlak sorunudur, bir insanlık sorunudur. Bu çerçevede önleyici politikalarımızı geliştirip, koruyucu tedbirleri almak üzere çalışmalarımız devam etmektedir."

Soruşturma ve kolluk makamlarının, ilgili kurumların ihmalleri, eksiklikleri düşünmesi gerektiğinin altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Ayşe Tuba Arslan bugün aramızda olabilirdi. Onun gibi nice kadınlar, anneler, eşler şu an aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilirdi dediğimiz nice canlar zalimce cinayetlere kurban gitti. Artık bu çığlığın son bulması gerektiğine inanıyoruz. Adalet, son bir umutla, çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bu feryadı işitmeyen uygulama elbette HSK tarafından da denetlenmektedir. Bu konuda yargısal boyutuyla en ufak ihmal tespiti halinde HSK gerekli her türlü müeyyideyi yapacaktır."

Bakan Gül, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere cinayete kurban giden tüm kadınlara Allah'tan rahmet diledi.

"Bu mesele kadına şiddet vuku bulduğunda gazetelerde üç, beş gün haber olarak kalıp, sonra unutulan bir mesele olmamalıdır." diyen Gül, kadına karşı şiddetle etkin mücadelenin tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Programa, Adalet Bakan yardımcıları, yüksek mahkeme üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile hakimler ve savcılar katıldı.