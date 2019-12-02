Adalet Bakanı Gül: "Kadına karşı şiddet konusunda toleransımız olamaz"

Gül, mahkeme temelli aile arabuluculuğu konusuna da değinerek, bu konuda fikirler alındığını, dünyadaki örneklerin incelendiğini dile getirdi.

Ailenin güçlendirilmesinin, aile hukuku alanındaki mevzuat ihtiyaçlarının her zaman gündemlerinde olduğunu vurgulayan Gül, bu konunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde de ele alındığını belirtti.

Gül, bir otelde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Aile Hukuku Çalıştayı"nda, son 17 yılda aile hukuku alanında yapılan düzenlemeleri anlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına karşı şiddetle güçlü şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Kadına şiddet konusunda hiçbir toleransımız olamaz." dedi.

Adalet Bakanı Gül, şöyle konuştu:

"Her nerede ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına karşı şiddetle güçlü şekilde mücadele etmek zorundayız. Kadına şiddet konusunda hiçbir toleransımız olamaz. Kadına şiddetin de 'ama'sı, 'fakat'ı asla olamaz. Bu zorbalık, zalimlik toplumsal bir sorundur, ahlak sorunudur, bir insanlık sorunudur. Bu çerçevede önleyici politikalarımızı geliştirip, koruyucu tedbirleri almak üzere çalışmalarımız devam etmektedir."

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yasalaşan birinci yargı paketinde adli görüşme odalarının, çocuk izlem merkezlerinin yasal statü kazandığını hatırlatan Gül, pilot uygulama olarak 7 ilde başlatılan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin de gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaştırılacağını aktardı.

Gül, kadına yönelik şiddette mahkemelerce koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının verildiğini, 2019 yılında 174 bin 958 kişi hakkında 509 bin 172 farklı tedbire hükmedildiğini bildirdi.

Öncelikli olarak her bir vakaya özgü tedbirlere hükmedilmesinin, bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının zaruret olduğunun altını çizen Gül, vakaya özgü tedbir kararlarının belirlenmesi konusunda uzman desteğinin alınmasını takip edeceklerini kaydetti.