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Adalet Bakanı Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Suudi yetkililerin bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "(Kaşıkçı cinayeti) Suudi yetkililerin bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için."


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