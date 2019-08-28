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Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.
Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi. Teberrüken Uluçay, Bakan Gül’ün KKTC’de bulunmasının kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirtti.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Gül, “Sizleri ziyaret etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyerek işbirliklerini arttırmak üzere KKTC’de bulunduklarını söyledi.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin ve demokrasisinin güçlenmesi için çaba gösteren parlamento, siyasi partiler ve uğraş veren herkese başarılar dileyen Gül, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülke demokrasisinin en iyi şekilde gösterildiği Cumhuriyet Meclisinde Türkiye’den yetkililerin bulunmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Uluçay, ülkenin gelişmesindeki en büyük unsurun KKTC ile Türkiye arasında devam eden işbirliği olduğuna dikkati çekti.
Uluçay, KKTC’nin özellikle ekonomik olarak çok daha iyi bir seviyeye çıkabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, Meclis olarak da yasama faaliyetleri çerçevesinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için yaz döneminde bile büyük bir uğraş verdiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

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