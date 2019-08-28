Adalet Bakanı Gül KKTC'de

Daha sonra Denktaş'ın kabrine ziyarette bulunan ve anıta çelenk sunan Gül, saygı duruşunun ardından anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, haklı davasında daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

Gül, günü birlik ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ilk olarak Dr. Küçük'ün kabrine gitti. Anıta çelenk bırakan Gül, saygı duruşunun ardından anıt özel defterine şunları yazdı:

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sıfatıyla, kurucusu olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Tarih sizi 'sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına adayan lider' olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü'nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz, daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."

Gül'e ziyaretlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

