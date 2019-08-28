HABER

Adalet Bakanı Gül, KKTC’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ile kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi. Adalet Bakanı Gül, sabah saatlerinde ilk olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ile Cumhuriyet Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti. Gül, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret etti. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyan Bakan Gül saygı duruşunda bulundu. Bakan Gül, anıt özel defterini imzaladıktan sonra KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.
Bakan Gül, anıt özel defterine “Kurucu Cumhurbaşkanı aziz Denktaş. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sıfatı ile kurucusu olduğunuz KKTC’de gerçekleştirdiğimiz ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Tarih sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına adayan lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün daima yanında olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzur ve refahını teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini yazdı.

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor''Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'
Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarındaBahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'da önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.