Adalet Bakanı Gül: ”Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak. Terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak.”

Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: \u201dMeclise gelecek ilk pakette soru\u015fturma a\u015famas\u0131nda tutukluluk i\u00e7in \u00fcst s\u0131n\u0131r konusu olacak. Ter\u00f6r su\u00e7lar\u0131n\u0131n s\u00fcresi di\u011ferlerinden daha uzun olacak.\u201dBTC\u2019nin \u0130\u015flem Hacmi D\u00fc\u015f\u00fcyor4 metrelik \u00e7ukura d\u00fc\u015fen Efe'yi itfaiyeciler kurtard\u0131K\u0131z\u0131 ve o\u011fluna cinsel istismardan yarg\u0131lanan san\u0131k: E\u015fim iftira att\u0131
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