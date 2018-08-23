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Adalet Bakanı Gül Mekke'de hastalarla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül Mekke'de hastalarla bayramlaştı

MEKKE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret ederek personel ve hastalarla bayramlaştı.

Bakan Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, acil serviste ayakta tedavi gören ve ardından polikliniklerde muayene olan ve gözlem altında tutulan hastalarla tek tek görüşerek bayramlarını tebrik ettiler.

Hastane personeliyle de bayramlaşan Bakan Gül ve Başkan Erbaş, Başhekim Mehmet Rıdvan Yalçın'dan hastane ve hastalar hakkında bilgi aldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ali Erbaş Mekke hastane bayramlaşma

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