Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi.”

Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: \u201dNafaka konusunda temel kad\u0131n\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131d\u0131r. Bizim g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz kad\u0131n\u0131 ma\u011fdur etmeden bir s\u00fcre verilmesi.\u201dPARTNERKanserin yay\u0131lma h\u0131z\u0131n\u0131n yava\u015flamas\u0131na etki eden besinler4 metrelik \u00e7ukura d\u00fc\u015fen Efe'yi itfaiyeciler kurtard\u0131K\u0131z\u0131 ve o\u011fluna cinsel istismardan yarg\u0131lanan san\u0131k: E\u015fim iftira att\u0131
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