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Adalet Bakanı Gül, Niğde'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bakan Abdulhamit Gül, kentte çeşitli temaslarda bulundu

NİĞDE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Niğde'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret için kente gelen Bakan Gül, Bor Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Serkan Baran ile görüştü.

Dışarı Cami'de cuma namazını kılan Gül, çıkışta esnaf ziyaretinde bulunarak, onlarla sohbet etti.

Bakan Gül, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı.

Niğde'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gül, "Şehidimiz Ömer Halisdemir'i ziyaret ettik. Ömer Halisdemir'in şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle geldiğimiz Niğde halkına ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum. Niğde'ye hizmetlerimizi el birliğiyle daha da artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, Başkan Mahmut Peşin ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile makamında görüşen Bakan Gül, adliyede, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Fatih Camgöz, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve Baro Başkanı Osman Çimen ile görüştü.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Niğde

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