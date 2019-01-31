Adalet Bakanı Gül: Nöbetçi noterlik uygulamasını çalışıyoruz

ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına yürüttükleri faaliyetler kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir haber kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, milletin yargıya olan güvenini arttıracak bir ortam, bir yargı iklimini inşa etmek istediklerini belirterek, "Şimdi milletimiz yargıya her geçen gün güvenini arttıracağı bir ortamı, bir yargı iklimini hep beraber inşa etmeyi istiyoruz. Bu çerçevede hem insan haklarını geliştirici, temel hakları daha da koruyan, geliştiren birtakım düzenlemeler. Günlük hayatımızda yine hayatımızı kolaylaştırıcı, duruşmaların saatleri, duruşmalarla ilgili birtakım usul kanunlarındaki değişiklikler. İşte mesela noterlikle ilgili nöbetçi noterlik uygulamasını çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız, bunu reform belgemize de açıklayacağız" dedi.

'HAFTA SONLARI NOTERE GİDİLEBİLECEK'

Noterlerin vatandaşlara adalet hizmetleri anlamında önemli bir kapı olduğunu belirten Gül, trafik tescil gibi birçok işi oraya da devrettiklerini kaydetti. Bakan Gül, "Yurt dışından bir yatırımcı geldi, şirket devralacak, Cumartesi geldi, Pazar akşamı dönecek, ya bizde noterler kapalı, bu işi noterde yapmamız lazım, kapalı diyemeyeceğiz. Noterimiz açık, ne işlem yapılacaksa, vekalet verecek avukat, yani diyelim ki memur ya da hafta içi çalışıyor, işçi, çiftçi köyde, hafta sonu var, bir Cumartesi’si var, Cumartesi notere gidebilecek, Pazar notere gidebilecek, nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ticari hayat, ekonomik hayat, bireysel hayat, araç alacak-satacak, bunlarla ilgili, kat karşılığı inşaat, ne yapılacaksa bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri inşallah geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte de yapıyoruz inşallah çok yakın zamanda bu ve benzeri vatandaşlarımızın, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim, savcılarımızın teminatını, bağımsızlığı, tarafsızlığını daha da güçlendirecek, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek. Vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da arttıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni arttırıcı hedeflerimizi inşallah kamuoyuyla da yakın zamanda paylaşacağız."

