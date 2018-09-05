Adalet Bakanı Gül, Sakarya'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliğini ve Sakarya Adliyesi'ni ziyaret etti.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin adli yıl açılış töreni için kente gelen Gül, makamında ziyaret ettiği Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile bir süre görüştü.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde hedef olarak belirledikleri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.
Sakaryalı vatandaşlar için adeta bir yüksek mahkemenin kente gelmiş olacağını aktaran Gül, "Fiziki imkanıyla hazırdı esasında ama istinaf mahkemeleri birinci sınıf hakimlerden müteşekkil bir istinaf mahkemesi. Bunun HSK tarafından atamaları yapıldı, yeni adli yılda hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu hizmetin Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yargı camiasına ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecek." ifadelerini kullandı.
Gül, buranın açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bakanlıktan yetkililer ve HSK üyeleriyle açılış heyecanı yaşayacaklarını kaydetti.
- "Sakarya Valiliği gazi bir bina"
Sakarya Valiliği'nin 15 Temmuz'da işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Gül, "Sakarya Valiliği gazi bir bina. Sakarya Valiliği vatandaşlarımızın direnişine demokrasi mücadelesine tanıklık etti. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum." dedi.
Vali Balkanlıoğlu da Bakan Gül'ü kentte ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, ilin bölge adliye mahkemesine kavuşmasının kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.
Gül ve beraberindekiler daha sonra Valilik kampüsü içerisinde bulunan Sakarya Adliyesi'ne geçerek Başsavcı Lütfi Dursun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde Adalet Bakan yardımcıları Selahaddin Menteş, Cengiz Öner, Yıldız Seferinoğlu ve Hilmi Bilgin ile AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç da yer aldı.
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