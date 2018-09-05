Adalet Bakanı Gül, Sakarya'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliğini ve Sakarya Adliyesi'ni ziyaret etti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin adli yıl açılış töreni için kente gelen Gül, makamında ziyaret ettiği Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile bir süre görüştü.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde hedef olarak belirledikleri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

Sakaryalı vatandaşlar için adeta bir yüksek mahkemenin kente gelmiş olacağını aktaran Gül, "Fiziki imkanıyla hazırdı esasında ama istinaf mahkemeleri birinci sınıf hakimlerden müteşekkil bir istinaf mahkemesi. Bunun HSK tarafından atamaları yapıldı, yeni adli yılda hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu hizmetin Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yargı camiasına ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecek." ifadelerini kullandı.

Gül, buranın açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bakanlıktan yetkililer ve HSK üyeleriyle açılış heyecanı yaşayacaklarını kaydetti.