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Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Baba Halisdemir’in elini öpen Bakan Gül, Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti. Bakan Gül, bir dizi ziyaret ve inceleme için Niğde’ye geldi. Bakan Gül’ün ilk durağı 15 Temmuz’un simge ismi kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarı oldu. Dua edip mezarına su döken Gül, şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü. Mezarlık ziyareti sonrası 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Gül, "Şehidimiz Ömer Halisdemir’i ziyaret ederek dualarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için milletimizin birliği dirliği için canını veren tüm şehitlerimize bizler ne yapsak azdır. Bizler çok şey borçluyuz, bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa onların sayesinde. Ömer Halisdemir 15 Temmuz’un sembol kahraman isimlerinden ve nitekim onun adı hep güzelliklerle hep iyiliklerle anılacak. Doğan çocuklar hep onun ismiyle doğdu. Bunlar darbeciler hep ihanetle anılıyor ve hep öyle anılacak ama şehitlerimiz hep iyilikle güzellikle anılacak, hayırla anılacaklar. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllarda geçse şehitlerini hep gıptayla hep hasretle ve minnetle yad edecektir" dedi. Bakan Gül’e Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı M. Fatih Camgöz, Ağır Ceza Reisi Ömer Dadal ve diğer yetkililer eşlik etti.

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