Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (2)

NİĞDELİLERLE SOHBET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaretinin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile buluştu. Kentteki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Gül, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Sokakta kent sakinleriyle sohbet eden Gül; Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Camgöz, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve Niğde Baro Başkanı Osman Çimen ile bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Bakan Gül, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

