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Adalet Bakanı Gül: Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edecek (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edecektir. İster Pensilvanya’da, ister Suriye’de, isterse de dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti onları alacak ve tarafsız yargının önüne çıkaracaktır" dedi.

Görüntü dökümü

-Abdulhamit Gül'ün açıklaması
-Detaylar

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

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