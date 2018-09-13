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Adalet Bakanı Gül: Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edecek (Aktüel)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı.

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edecektir. İster Pensilvanya’da, ister Suriye’de, isterse de dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti onları alacak ve tarafsız yargının önüne çıkaracaktır" dedi.

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