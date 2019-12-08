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Adalet Bakanı Gül ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile birlikte Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'le görüştük." ifadesini kullandı.

Buric, programı kapsamında yarın İstanbul'da, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi”nin açılış törenine katılacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric

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