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Adalet Bakanı Gül Washington'da

11.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Amerika ziyareti kapsamında New York ve Connecticut’ın ardından Washington’a geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarına bugün başlıyor. Gül, ABD Adalet Bakanı William Barr'la biraraya gelecek ve Kongre'de temaslarda bulunacak

Adalet Bakanı Gül Washington'da

Amerika ziyareti kapsamında New York ve Connecticut’ın ardından Washington’a geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarına bugün başlıyor.

Gül, ABD Adalet Bakanı William Barr'la yerel saatle 14.30’da biraraya gelecek.

Gül görüşmede, Türkiye’nin Fetullah Gülen'in iadesine yönelik taleplerini bir kez daha dile getirecek. Gül ve Barr'ın ilk yüz yüze görüşmesinde iki ülke arasındaki adli iş birliği de ele alınacak. Gül ayrıca, 30 Mayıs'ta açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin ayrıntılarını paylaşacak.

Türkiye’de üç yıla yakın hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen eski NASA çalışanı Serkan Gölge’nin ve halen Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikan konsolosluğu çalışanları ve Amerikan vatandaşlarının da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Gül'ün yapacağı bu görüşmeyle, Gülen'in iadesine ve "FETÖ"ye ilişkin iki ülke arasındaki görüşme sayısı 7'ye yükselecek. Son görüşme, ABD heyetinin 3-4 Ocak 2019'da Ankara’yı ziyaretinde yapılmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından 1 Mart 2019'da William Barr'a tebrik mektubu göndermiş, Gülen'in ve Gülen yapılanması üyelerinin iadelerine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini aktarmıştı.

Gül bugünkü temasları kapsamında Kongre’de de görüşmelerde bulunacak. Gül daha sonra Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek, temaslarını değerlendirecek.

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