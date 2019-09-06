Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargıda hakim olduğu dönemde Kürtçe savunmaların "tanınmayan dil" şeklinde ifade edildiğini anlatan Gül, şimdi ise Kürtçe konusunda gerekli imkanların AK Parti tarafından oluşturulduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin "Açıklamanızda Diyarbakır'daki annelerden bahsederken, 'artık yeter' anlamına gelen 'edi bese' dediniz. Bu ortak dil devam edecek mi?" sorusu üzerine Gül, tüm dillerin insalığın ortak tarihine emanet olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." dedi.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde annelerin yaptığı protestonun hatırlatılması üzerine Gül, şöyle devam etti:

"Adeta militan devşirme, toplama merkezi gibi olmuş ki herkes, anneler orada toplanıyor. Burada adli anlamda soruşturma, gelişme yargı makamlarının takdirindedir. Herkes terörle mesafesini korumak zorunda. Türkiye demokratik bir ülke, siyasi partiler de buna uymak zorunda. 'Terörle mesafe koy' yaklaşımını yüksek sesle dillendiriyor. Kepenk kapatarak, kulak tıkayarak olmaz, bu sese, talebe cevap vermek zorundasınız."

- Yargı paketi

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.