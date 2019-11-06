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Adalet Bakanı Gül: "(Yargı paketleri) 2023’e kadar sürecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketlerine ilişkin, ’’Sürecin başlaması önemli.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketlerine ilişkin, ’’Sürecin başlaması önemli. 2023’e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak’’ dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi. Gül, yargı paketleri ile ilgili sorular üzerine, "Yargı paketleri, yargıya güven hususundaki konular üzerinde tartışıyoruz. Adım adım faaliyete girecek. Sürecin başlaması önemli. Adım adım bardağı dolduracak, 2-3 paketle bitecek değil. 2023’e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak. Almanya’da yüzde 80 adalete güvenmiyor. Kendimizden kaynaklı eksikler olabilir ama çaba olması önemli’’ dedi.

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