Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: "Yarg\u0131 Reformu Strateji Belgesi, T\u00fcrkiye\u2019nin ter\u00f6rle etkin ve kararl\u0131 m\u00fccadelesine katk\u0131 sa\u011flayacak politikalar da dikkate alarak haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r."Bursa'da feci kaza! Ayak parmaklar\u0131 koptuBakan Pakdemirli: \u201cBurkina Faso\u2019ya ihracat\u0131m\u0131z 52,7 milyon dolar, ithalat\u0131m\u0131z 8,7 milyon dolar\u201dK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: \u0130ttifak\u0131n bozulaca\u011f\u0131n\u0131 sanm\u0131yorum