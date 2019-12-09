Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz (EK GÖRÜNTÜ)

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin Açılış Konferansına' katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz" dedi.

Konferansın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecektir. Temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atılacaktır. İlk eylem planı 2014 yılında hazırlanmıştı. Bu planda AİHM nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönelik faaliyetler ön görülmüştü. Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız. Bu belgenin de 82 milyonun belgesi, eylem planı olmasını hedefliyoruz. Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanında ihtiyaç analizleri yapılmasını da ön görüyoruz" dedi.