HABER

Adalet Bakanı Gül'den 12 Eylül açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Abdulhamit Gül: - "Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı" - "Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme kararıyla büyütelim' diyerek gençleri idam sehpasına götüren zihniyetteydi. Bu zihniyet, 12 Eylül'de bu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü" - "Bugün o sistemden 15 Temmuz darbe girişimini yargılayan, 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar adliye koridorlarında darbecileri yargılayan bir yargı sistemine ulaştık. Bunu çekemeyenler ve Türk yargı sistemine töhmette bulunanların Türk yargı sisteminin geldiği noktayı objektif şekilde incelemelerini bekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayışın 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Gül, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, 12 Eylül'ün Türkiye tarihinde "kara bir leke" olarak kaldığını söyledi.

Ülkenin evlatlarının sağcı-solcu diye etiketlendirilip fişlendiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme kararıyla büyütelim' diyerek gençleri idam sehpasına götüren zihniyetteydi. Bu zihniyet, 12 Eylül'de bu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü. Bugün o sistemden 15 Temmuz darbe girişimini yargılayan, 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar adliye koridorlarında darbecileri yargılayan bir yargı sistemine ulaştık. Bunu çekemeyenler ve Türk yargı sistemine töhmette bulunanların Türk yargı sisteminin geldiği noktayı objektif şekilde incelemelerini bekliyoruz."

Demokrasi dışı ve vesayetçi günlerin ülkede hiçbir zaman bir daha hayat bulamamasını dileyen Gül, "En kötü demokrasi uygulamalarının bile her zaman her darbeden daha evla olduğu açıktır. Demokrasi milletin istemediği yönetimin yine sandıkta gittiği yönetim demektir. Türkiye'de bu sistemin işlediği, vatandaşın meşruiyeti üzerine kurulu bir sistem vardır." diye konuştu.

Gül, daha sonra toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep'te düzenlenen toplantının, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu 15 ile bağlı olan Ağır Ceza Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcıları ve Komisyon Başkanları'nın katılımlarıyla yapılacak toplantıların ilki olduğu bildirildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van merkezlerinde ve bu merkezlere bağlı Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları ve İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanları'nın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

Bu toplantılarda adalet hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ile Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle hedeflenen hususların katılımcılarla ele alınması planlanıyor.

Adalet Bakanı Gül'den 12 Eylül açıklaması

- Abdulhamit Gül: - "Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı" - "Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme ka

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Eylül abdülhamit gül Gaziantep toplantı

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İbrahim Eren açıklaması

İstanbul'da çakarlı araçlar emniyet şeridi ihlaline devam ediyor

Bakanlık iptal etmişti! Kural dinlemiyorlar!

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.