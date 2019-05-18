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Adalet Bakanı Gül’den 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladıdır. Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 100. yılını hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin korunması, demokrasimizin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve ülkemizin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması temel hedefimizdir" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Gençlerimizin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları; milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik, ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı daha da artırmaktadır. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bu toprakları bize vatan yapan bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, millet olarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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