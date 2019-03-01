HABER

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li mevkidaşına kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 08:18 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine atanan ABD'li mevkidaşı William Barr'a mektup göndererek yeni görevinde başarılar diledi - Gül, mektubunda ABD Adalet Bakanı Barr'a FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesi yönündeki Türkiye'nin beklentisini ileterek ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi - Bakan Gül: - "FETÖ'nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine atanan ABD'li mevkidaşı William Barr'a mektup göndererek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Gül ABD'li mevkidaşına gönderdiği kutlama mesajında, "Adalet Bakanı olarak atanmanızdan dolayı en içten tebriklerimi sunarım. Bakanlığınız döneminde adli işbirliği anlaşmasının artarak süreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Barr'ın sahip olduğu mesleki tecrübe ve seçkin hukuk kariyeri ile üstlenmiş olduğu görevi layığı ile yerine getireceğine olan inancını dile getiren Gül, mektubuna şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere ülkelerimiz uzun yıllardır dünyanın muhtelif yerlerinde huzur ve barışın tesisi için terörle birlikte mücadele etmekte olup, iki ülke arasındaki en önemli gündem maddesini terör suçlarına ilişkin adli işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda ABD'nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in ülkemize iadesinin önemini vurgulamak isterim."

Gül, Barr'a gönderdiği mektubunda Türk halkı ve devletinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının talimatını veren ve halen ülke güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi beklentisini dile getirerek "Ancak 3 yıla yakın süredir iade sürecinde olumlu hiçbir gelişme yaşanmaması bizleri fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmaktadır." görüşünü aktardı.

"Gülen'in yanı sıra diğer FETÖ mensuplarının da iadesinin sağlanması ve terör örgütünün ülkenizdeki faaliyetlerine mani olunması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Gül, ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Abdulhamit Gül ABD'li mevkidaşına, "FETÖ'nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gül, ABD Adalet Bakanı'na en kısa zamanda bir araya gelme temennisini de aktardı.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Tam isabet! O anlar böyle görüntülendiTam isabet! O anlar böyle görüntülendi
İstanbul’da lodos etkili oluyorİstanbul’da lodos etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD abdülhamit gül adalet bakanı William Barr

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

İşte Josef'in yeni takımı!

İşte Josef'in yeni takımı!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (1 Mart'ta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den '1 Mart' uyarısı! İki bölgede...

Mavi Vatan 2019 tatbikatında nefes kesen anlar! F-16'lar böyle vuruldu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı! Operasyon başladı

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.