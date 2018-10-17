Adalet Bakanı Gül'den Başsavcı Uçar'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Bakan Gül'ü adliye girişinde Başsavcı Uçar'ın yanı sıra Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve başsavcıvekilleri karşıladı.
Abdülhamit Gül, adliyenin E blokunda baro seçimleri nedeniyle kurulan stantları da ziyaret ederek, avukatlarla tokalaştı ve başarılar diledi.
Daha sonra Başsavcı Uçar'ın makamına geçen Gül, ziyaretin ardından gazetecilere görüntü verdi. Gazetecilerin soru sormak istemesi üzerine Gül, nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Adliyede yaklaşık iki saat kalan Gül, çıkışta yine Başsavcı Uçar ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
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