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Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

  ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama

İDRİS TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nun ardından soruları cevaplayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş." dedi.

KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Öte yandan Bakan Gül, kadına yönelik şiddetle konusuna sempozyumda yaptığı konuşmada değindi. "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.
Bakan Gül, konuyla ilgili şunları söyledi: "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır. Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir."

"İYİ HAL, AÇIĞA AYIRMA GİBİ KONULAR BAKANLIĞIMIZCA TÜM UYGULAYICILAR, TÜM AKADEMİSYENLERLE ÇALIŞMA YAPILAN BİR DİĞER KONUDUR
Bakan konuşmasında şunlara da değindi;" Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim. Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır."

(FOTOĞRAF)

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