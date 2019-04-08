HABER

Adalet Bakanı Gül'den CHP'lilerin açıklamalarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin seçim sürecine ilişkin açıklamalarına, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin seçim sürecine ilişkin açıklamalarına, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz üzere, Anayasa’nın amir hükmü ve seçim kanunları tüm seçim sürecinin tek yetkilisi olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) belirlemiştir. Buna göre, seçim günü yapılan tüm işlemler gibi, seçim sonrasında yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisi de YSK’dadır. Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan bir haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasal güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK’dır. Ayrıca yapılan itirazlar YSK’nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır" dedi.

'CHP'LİLERİN İTHAMLARINI AKIL, İNSAF VE İZANLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Gül, yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bu kadar şeffaf olan bir süreçte CHP Genel Başkanı ve Parti sözcülerinin şahsımı hedef alan ithamlarını akıl, insaf ve izanla izah etmek mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Parti sözcülerinin kamuoyu algısını manipüle etmeye yönelik beyanları demokrasimize ve kurumlarımıza karşı kabul edilemez ithamlardır. Bu sorumsuz davranışın ülkeye ve millete hiçbir faydası yoktur. Yürüyen hukuki bir süreçtir, bu sürecin tek yetkilisi YSK’dır. Sonuç olarak milletimizin iradesi ne ise o gerçekleşecektir. Hepimize düşen bu sonucu beklemek ve çıkacak karara saygı duymaktır."

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor
Malatya'da bir deprem daha!Malatya'da bir deprem daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.