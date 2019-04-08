Adalet Bakanı Gül'den CHP'lilerin açıklamalarına cevap

Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin seçim sürecine ilişkin açıklamalarına, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz üzere, Anayasa’nın amir hükmü ve seçim kanunları tüm seçim sürecinin tek yetkilisi olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) belirlemiştir. Buna göre, seçim günü yapılan tüm işlemler gibi, seçim sonrasında yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisi de YSK’dadır. Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan bir haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasal güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK’dır. Ayrıca yapılan itirazlar YSK’nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır" dedi.