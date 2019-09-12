HABER

Adalet Bakanı Gül’den Diyarbakır’a eylem yapan annelere destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, günlerdir çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi.

Adalet Bakanı Gül’den Diyarbakır’a eylem yapan annelere destek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, günlerdir çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi. Bakan Gül annelere yönelik yaptığı açıklamada, "Annelerinin yanında olmayan çocukları annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çocukları okul yolu yerine dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz" dedi.
Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi’nin başarılı öğrencilere yönelik bisiklet dağıtım törenine katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Diyarbakır HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek verdi.
"Çocukları dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz"
Bakan Gül, yaptığı açıklamada çocukları dağa çıkaranları şiddetle kınadıklarını belirterek, "Türkiye’de okul yolunda değil de başka yollara gidenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada, bu programda annelerimiz çocuklarının yanında ama biz annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yolu yerine götürenleri dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu yoldaki mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.
Bakan Gül’ün katıldığı program başarılı öğrencilere yapılan bisiklet dağıtımı ile sona erdi.

Adalet Bakanı Gül’den Diyarbakır’a eylem yapan annelere destek

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Bahçeli: Hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınızBahçeli: Hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız
Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olurBülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği ve yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Külliye’deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

İlk karar: Ortak WhatsApp grubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.