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Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 07:36 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yargı Reformu Stratejisi temelinde hazırlanan ilk paket Genel Kurulun takdiriyle yasalaştı. Kanunun, 'güven veren adalet' hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yargı Reformu Stratejisi temelinde hazırlanan ilk paketin Genel Kurulun takdiriyle yasalaştığını belirtti.

Bakan Gül, "Kanunun, 'güven veren adalet' hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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abdülhamit gül adalet bakanı TBMM Yargı Reformu

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