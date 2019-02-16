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Adalet Bakanı Gül’den muhalefetin Ankara adayının açıklamalarına ilişkin değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘hayvanlara dindar insanlar eziyet ediyor’ açıklamasına ilişkin, “Ankara’nın belediye başkanlığına adaysan, insanları ‘dindar olan, olmayan’ diye ayıramazsın.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘hayvanlara dindar insanlar eziyet ediyor’ açıklamasına ilişkin, “Ankara’nın belediye başkanlığına adaysan, insanları ‘dindar olan, olmayan’ diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın ve böyle bir şeyi de asla kabul edemiyoruz. Bizim dinimiz bütün canlılara iyi davranmayı emrediyor" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunu açtı. Açılışta konuşan Bakan Gül, bu millet, ülke için Sincan’ın her zaman hakkın, hukukun yanında olduğunu belirterek, Sincan’ın Ankara’nın en bereketli yerlerinden biri olduğunu ifade etti. Sincan’da tank yürütenlerin 15 Temmuz’da F-16’ları ile tanklarıyla milletin iradesine set kuranların olduğuna dikkati çeken Gül, "Ama bu millet ne tanka, ne F 16’lara asla geçit vermedi. Ankara’nın yiğit insanları her zaman milli iradeye sahip çıktı” diye konuştu.
Ankara’nın bir diğer başkan adayı çıkmış diyor ki ‘hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar’ diyor. Ya sen bunu nasıl söylersin? Sen nasıl olur da çıkarsın dersin ki ‘hayvanlara eziyet edenler dindarlardır’. Böyle bir şeyi asla kabul edemiyoruz. Ankara’nın belediye başkanlığına adaysan, insanları ‘dindar olan, olmayan’ diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın ve böyle bir şeyi de asla kabul edemiyoruz. Bizim dinimiz bütün canlılara iyi davranmayı emrediyor. O yüzden bu ittifakın (Cumhur İttifakı) karşısındaki adaylar birleştiren değil, ayrıştıran bir dile sahiptir” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede sırtını PKK’ya, PYD’ye yaslayanlar var”
“Bu ülkede sırtını, PKK’ya, PYD’ye yaslayanlar var. Sırtını Cumhur İttifakı’yla millete dayayanlar var” diyen Gül, “Sırtını terör örgütüne dayayanlarla işbirliği yapanlar da Ankara’da asla bir oy olmayacak. Asla destek vermeyecektir benim Ankaralı kardeşlerim. Sırtını terör örgütüne dayayanlar asla Ankara’da, Sincan’da destek bulamayacaktır” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül, konuşmasının ardından taksi durağını ziyaret etti.

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