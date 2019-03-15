Adalet Bakanı Gül’den Netanyahu ve Batı’ya sert tepki

Gaziantep’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun diktatör olduğunu, Erdoğan’ın dünyanın en güçlü demokratı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingi öncesi bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör diyen İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yüklenerek, “Eğer diktatör arıyorsan aynaya bak” dedi. Yeni Zelanda’da camideki Müslümanlara yapılan saldırıyı da sert bir dille kınayan Gül, Batı’nın nefret söyleminin, İslamofobik söylemlerin bundan ders çıkartmasını isteyerek, nefret söylemini şiddetle kınadıklarını belirtti.

“Diktatör arıyorsan aynaya bak”

Bakan Gül, Netanyahu’nun diktatör olduğunu ifade ederek, “Netanyahu, Cumhurbaşkanımızdan rahatsız oluyor. Aynaya bakarak söylüyorsun diktatör sensin Netanyahu, diktatör sensin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu milleti yanına alarak tanka, uçaklara karşı durmuş, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımadım diyen dünyanın en güçlü demokratıdır. Netanyahu diktatör görmek istiyorsa aynaya baksın. Avrupa da raporlar ortaya koyuyor, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunuyorlar. Bunların derdi Türkiye’nin istikrarını, huzurunu, birliğini ortadan kaldırmak. Ama 31 Mart’ta onlara bir kez daha göstereceğiz, Türkiye’nin kaderini Netanyahu değil bu millet belirleyecek” şeklinde konuştu.