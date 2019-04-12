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Adalet Bakanı Gül'den "Rabia Naz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır. Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum" - "Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek, öğrenmek isteyen ailenin yanındayız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme kararını, "Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır. Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum." şeklinde değerlendirdi.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ve HSK'nin müfettiş incelemesi kararına yönelik açıklama yaptı.

HSK Başkanı olarak baba Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını verdiğini aktaran Gül, başvuruyu öne alarak görüşen HSK'nin, müfettiş incelemesine karar verdiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır. Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum. Bir baba ve Adalet Bakanı olarak, Şaban Vatan'ın acısını anlıyor, adalet arayışını derin bir saygıyla karşılıyorum. Temennim, soruşturma sonucunda maşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır. Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek, öğrenmek isteyen ailenin yanındayız."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hsk rabia naz vatan

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