HABER

Adalet Bakanı Gül'den "tasarruf" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Abdulhamit Gül, Bakanlığın merkez teşkilatına ve adliyelere çeşitli tasarruf tedbirlerinin alınmasını öngören genelge gönderdi - Buna göre, harcamalar, Bütçe Kanunu ile tahsis edilen mevcut ödenekler dahilinde tutulacak, mali yıl sonunda ilave ödenek ihtiyacı ortaya çıkmayacak şekilde gerçekleştirilecek - Harcamalar miktar, sayı ve maliyet olarak azaltılarak kamu hizmetlerinin mümkün olan en düşük maliyetle sunulması için gerekli tedbirler alınacak - Zorunlu haller dışında taşıt, bina gibi yeni kiralama işlemi yapılmayacak - Mevzuatta yer alan tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler tercih edilecek

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın merkez teşkilatına ve adliyelere çeşitli tasarruf tedbirlerini içeren genelge gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca bazı tasarruf tedbirleri belirlendi.

Gül'ün imzasını taşıyan genelgeyle, tasarruf tedbirleri, başsavcılıklara, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle harcama birimlerine iletildi.

Genelgede, adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bakanlığa tahsis edilen bütçe imkanlarının etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Harcama politikalarının gözden geçirilerek verimsiz harcamaların önüne geçilmesinin, bu yolla oluşturulacak mali kaynakların öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesinin ve harcama büyüklüğünün belirli seviyede tutulmasının amaçlandığının bildirildiği genelgede, bütçe kaynaklarının kullanımında belirlenen usullere uyulması istendi.

- Ödeneklerin somut hizmet önceliklerine tahsisi sağlanacak

Genelgede yer alan tasarruf tedbirlerine göre, harcama birimleri mevzuatta kendilerine verilen görev ve faaliyetler ile doğrudan ilgisi olmayan, hizmetin yerine getirilmesi için zorunluluk arz etmeyen herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak.

Harcamalar, Bütçe Kanunu ile tahsis edilen mevcut ödenekler dahilinde tutulacak, mali yıl sonunda ilave ödenek ihtiyacı ortaya çıkmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Tasarruf anlayışı perspektifinde gözden geçirilecek harcama planlarında, maliyet-fayda ölçümüne önem verilecek, verimsiz nitelikteki harcamalardan kaçınılacak, ödeneklerin somut hizmet önceliklerine tahsisi sağlanacak.

Harcamalar miktar, sayı ve maliyet olarak azaltılarak kamu hizmetlerinin mümkün olan en düşük maliyetle sunulması için gerekli tedbirler alınacak.

- Yeni kiralama yapılmayacak

Zorunlu haller dışında yeni taşıt-bina kiralama işlemi yapılmayacak. Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacak.

Mevzuatta veya ilgili abonelik sözleşmelerine öngörülen yükümlülüklerin zamanında yerine getirilerek Bakanlık aleyhine gecikme faizi, gecikme cezası gibi ek mali yük oluşmasına sebebiyet verilmeyecek.

- Yerli üretim kullanımı vurgusu

Her türlü kamu kaynağı ve kamu malının kullanımında kayıp, israf ve kötüye kullanımın önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Mevzuatta yer alan tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler tercih edilecek.

Tüm harcamalarda, mali mevzuatın temel ilke ve esaslarına, tasarruf tedbirlerine, Bakanlıkça yayımlanan genel yazı ve talimatlara uyulacak.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Protein değeriyle yumurta en ucuz gıdaProtein değeriyle yumurta en ucuz gıda
5 damarına bypass ve böbrek nakli aynı anda yapıldı5 damarına bypass ve böbrek nakli aynı anda yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı Ankara tasarruf tedbirleri

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.