Adalet Bakanı Gül'den Yeni Zelanda'ya taziye mesajı

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen terör saldırıları için taziye mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet diliyorum; İslam aleminin ve tüm dünyada insanlık vicdanına mensup herkesin başı sağ olsun. Yeni Zelanda'nın, Müslüman karşıtlığı saikli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğini, failleri ve faillerin arkasında nefret tohumu eken grupları bir an önce adalet önüne çıkaracağını umuyorum. Bu kanlı saldırı, son yıllarda bazı Batı ülkelerinde ve medyada artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının yansımalarından biri, en üzücü örneğidir" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE HUZUR İÇİNDE YAŞAMA SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Gül, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'nun aksine Türkiye'nin birlikte huzur içinde yaşama sevdasından vazgeçmeyeceğini aktardığı mesajında, "İçimize sindirmenin mümkün olmadığı bu düşmanlık ortamının daha başka olaylara yol açmaması için Batı medyasının ve politikacıların evrensel insanlık değerlerine ilişkin kodları özümsemesi ve başkalarını dışlama, ötekileştirme ve giderek nefret objesi haline getirme söyleminden bir an önce uzaklaşması gerekmektedir. Daha birkaç gün önce aşırı akımların ayrıştırıcı görüşlerini yansıtan, popülist ve gerçeklerden uzak Türkiye Raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu, ne yazık ki ileriye dönük ortak değerler ve çoğulcu demokrasi idealine adeta perde çekmeye çalışmıştır. Öbür yandan biz Türkiye olarak bu idealin tek temsilcisi olarak kalacak olsak bile bu ülkede insanımızın dili, dini, rengi mezhebi ne olursa olsun, birlikte huzur içinde yaşama sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan topraklarında sadece Müslümanlar değil, azınlık dinleri mensupları da daima güven içinde ibadetlerine gitti, gidecek. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun herkesin adaletle ve birbirine saygıyla yaşadığı bir esenlik yurdu olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.