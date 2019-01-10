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Adalet Bakanı Gül'den YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Bakanımızla (Abdulhamit Gül) Üniversitelerimizdeki hukuk eğitimi ve mezuniyet sonrasında hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemini ele aldık"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Saraç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Gül'ün YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, ziyarete ilişkin "Değerli Bakanımızla üniversitelerimizdeki hukuk eğitimi ve mezuniyet sonrasında hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemini ele aldık. YÖK'ün ve Bakanlığın birinci önceliği ve üzerinde mutabık kaldığı husus, el ele vererek hukuk eğitiminin kalitesini daha da yükseğe taşımak." bilgisini verdi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül YÖK Başkanı Yekta Saraç

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