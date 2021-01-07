HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Adalet Bakanı güzel haberi duyurdu: Bu ay yapılacak

Adalet Bakanı güzel haberi duyurdu: Bu ay yapılacak

07.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adalet Bakanı güzel haberi duyurdu: Bu ay yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı duyurusu yapılacağını, yıl içerisinde de yeni personelin göreve başlayacağını bildirdi.

Gül, adliyelerde görevli yazı işleri ve idari işler müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüştü.

Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan, insan hak ve onuru olduğunu söyleyen Gül, insan hak ve onuru gözetilerek adaletin güçlendirilebileceğinin, koruyup geliştirilebileceğinin altını çizdi. Abdulhamit Gül, "Adaletin konusu da öznesi de insandır. İnsanımızla adaletin buluşma noktası adliyeler ve yargı kurumlarıdır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den hukuk reformu açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den hukuk reformu açıklaması

BU AY DUYURU YAPILACAK

Adliyelerde, yargı kurumlarında çalışanların, adalet kapısını açan vatandaşın ilk gördüğü yetkililer olduğunu belirten Gül, bu kurumlardaki personeli adalet idealinin gerçekleşmesinde en önemli yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı. Adalet kurumlarında görev yapmanın önemli ve ağır sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini önemsiyoruz."

HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Gül, görevi başında şiddete maruz kalanlara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Personelin her zaman yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini bildiren Bakan Gül, daha sonra farklı illere bağlanarak çalışanlarla görüştü.

İlk defa bir bakanla görüşme imkanı bulduklarını belirten adliye çalışanları ise kendilerine söz hakkı verildiği ve görüşleri alındığı için Bakan Gül'e teşekkür etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
ABD'deki olaylara Twitter'dan tepkiABD'deki olaylara Twitter'dan tepki
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

AK Partili Çelik: ABD'de şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur

ABD'deki olaylara Twitter'dan tepki

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz

Kılıçdaroğlu: Feryatlar artık son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama'dan ortak açıklama

Türkiye-Arnavutluk arasında anlaşmalar imzalandı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.