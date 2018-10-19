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Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Danıştay'ın gündemi sarsan 'Öğrenci andı' kararına Bekir Bozdağ'dan sonra bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu karara ilişkin "Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır." dedi. Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti

Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki

Bakan Gül, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp, ihtilafları gidermesi gerektiğini, bunun yolunun da Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçtiğini belirten Gül, "Anayasamız'a göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci andı Danıştay Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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Okuyucu Yorumları 125 yorum
andımız mı battı sıze
Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kelimesi Türkleri rahatsız etmez. Ne zaman bizi gerçek Türk'ler yönetir. O zaman dünya 5 den büyük olur. Parmakla göstererek olmaz.
andimiza karsi olanlar pkk lilar, vahabi selefi seviciler, siyasal islamcılar, etnik boluculer...ortak noktaları bu
erdoğan da dahil mi
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