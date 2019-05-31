Adalet Bakanı’ndan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "İnsan hakları eylem planını yakında açıklayacağız" dedi.

İşte Bakan Gül’ün AA Editör Masası’nda yaptığı açıklamalardan satır başları:

Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak.

Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır.

İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.

YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ



İnsan hakları eylem planını yakında açıklayacağız. Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız

Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak.

YARGIYA GÜVENİ ARTTIRICI DÜZENLEMELER



FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.

Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz.

KADRİ GÜRSEL AÇIKLAMASI



(Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsü) Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil.

Kaynak: AA

