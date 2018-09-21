Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile kentteki sanayicilerle bir araya geldi.
Gül, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığını anımsattı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların başarıyla atlatılacağına inançlarının tam olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:
"Ekonomide bundan sonra hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna anlatıldı. Bundan sonra ekonominin tüm paydaşları bunu yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem mevzuatla ilgili hem de uygulama boyutuyla bu sorunların en güzel biçimde, en sıkıntısız olarak aşılacağı inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri hem de az önce burada bir araya geldiğimiz iş adamlarımızla paylaştık. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisiyle yoluna devam edecektir."
Bakan Gül, yerli malı kullanımı konusunda iş adamlarıyla mutabakata vardıklarını dile getirerek, "Katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata çevirecek bir Türkiye ekonomisi var." dedi.
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