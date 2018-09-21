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Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların rasyonel olmadığını belirterek "Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır" dedi.

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile kentteki sanayicilerle bir araya geldi.

Gül, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığını anımsattı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların başarıyla atlatılacağına inançlarının tam olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR PSİKOLOJİK"

"Ekonomide bundan sonra hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna anlatıldı. Bundan sonra ekonominin tüm paydaşları bunu yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem mevzuatla ilgili hem de uygulama boyutuyla bu sorunların en güzel biçimde, en sıkıntısız olarak aşılacağı inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri hem de az önce burada bir araya geldiğimiz iş adamlarımızla paylaştık. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisiyle yoluna devam edecektir."

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"

Bakan Gül, yerli malı kullanımı konusunda iş adamlarıyla mutabakata vardıklarını dile getirerek, "Katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata çevirecek bir Türkiye ekonomisi var." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı ekonomik kriz Psikolojik

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Okuyucu Yorumları 138 yorum
en son markete ne zaman gitmiş bu badem
Kriz. riz yok. Kim kriz var diyorsa Fetöcüdür vatan hainidir.
@makbudak803 Kafa buluyorsun sanırım
Dünya'nın en komik siyasetçileri bizdeyken bu gidişle cem yılmazlar aç kalır...
tuvalet kağıdı 60 tl olmasida tamamen psikoljik
Bakan Gül, yerli malı kullanımı konusunda iş adamlarıyla mutabakata vardıklarını dile getirerek, "Katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata çevirecek bir Türkiye ekonomisi var." dedi. Demiş bakan!!! Madem vardı da bugüne kadar neredeydiniz???
EVET beyler kimse dötünden uydurmasın kıriz mıriz yok.bazılarının alım gücü zayıf o kadar.
Beyler bu adamlar malı nereden alıyor bilen varmı ? Bende almak istiyorum. Açıklamaya bak "Yaşadıklarımız Psikolojik" , bunu bir insan normal kafayla söyleyemez.
Nedense kriz akp lilere uğramamış millet kıvranıyor bunlar işin gırgırında
ya bunlar bu ülkede yaşamıyor ya biz bakan mızrak çuvala sığmıyor kriz yok dedikçe millet size gözüyle gülüyor
yahu fakir edebiyatını bırakın. yapabiliriz edebiliriz. polyananın türkiye şubesi
doğrudur 1603 lira yani 250 dolar yapıyor psikolojim bozuldu sizin yüzünüzden
milletin gözünün icine baka baka mal muamelesi yapmak ...
Krizi firsata cevirmek nasil olacak, yani kriz var diyorsun, Allah bizim halkin belasini verdi ve kendi elleriyle verdirdi
bence sizin sorununuz psikolojik :)
Bu açıklamayla beraber devletin her aileye 1 psikolog vermesini temenni ediyorum kapanış dağılabilirsiniz. ^^
Bravo bu yaşadığımız hayal üründür esasta dolar 3 TL biz şizofren olduğumuz için 6.30 görüyoruz haklısınız
Kriz yok tabi .Var diyen eşşektir.
pisikolojikmiş eger öyle ise herşeyin fiyatı neden yükseldi. meyve sebze elektrik su yakıt gıda vs vs. hadi amenna pisikolojikmen yükseldi diyelim. dün bakan albayrak açıklama yaptı küçülme ve ek vergi getireleceğinden bahsetti. birinizin lafı diğerini tutumuyor.. bre insaf. aklımızla dalgamı geçiyorsunuz. bizim birşey üretemediğimizi herşeyi yurdışından dolar üzerinden aldığımızı sokaktaki bebeler bile biliyor..
zaten göre göre var demezsiniz! nezaman kabul ettiniz ki yanlışlarınızı hep haklı sizdiniz hakkım haram olsun sizin gibilere!
Resmen dalga geçiyorlar bizle.
Hangi torbacıdan alıyorsunuz bakanım :D
markette alışveriş yaparken psikolıjik değil gercekten ödüyorum parayı
maaş yatıyor nasılsa. herşey bedava. altındaki araba devletten mazotu bizden. tabi sende kriz yok. psikolojimizi de bozdunuz ekonomimizi de.
seni orya bakan diye oturtanın....!
bakan çok haklı iflas vereb şirketler keyfi iflas veriyor ülke güllik gülistanlık nasıl olsa halkın gözü kör
Madem öyle 'millet bahçeleri' açacağınıza 'millet tımarhaneleri' açın.
Kriz mriz yok mazlumu getirin bana
Allah belanızı versin yaa,bir susun susun ALLAH rozası için halkı daha fazla mal koyun yerine koymayın. Devletın kendi çalışanları bütün ar-ge konularında sıkı kemer sıkma psikolojisine bizi soktular diye ağlarken ülke de %40 devalüasyon yaşanırken, daha dün memleketimde işsiz vatandaş işsizim açım diye kendini yakarken, bir susun ya,utanmaz arlanmazlar
allah'ım kim bunları seçiyor ya,bu kadar rahat vatandaş'ınla dalga geçebiliyorlar. seçimlere gitmeye gerek yok,ülke zıvanadan çıktı hamdolsun...
Psikolojiden en son bahsedecek sizlersiniz,sayenizde psikoloji misikoloji kalmadı utanmaz arlanmazlar memleketin hali ortada milletin cebine ne giriyor ne yiyor ne içiyor umurunuzda değil, zillet içindesiniz
dün cumhurbaşkanı kriz yok manipülasyon diyor bugün adalet bakanı krizi fırsata çevirecek Türkiye ekonomisi var diyor. ben nerede yaşıyorum. yada bunlar nerede yaşıyor.
artık bunların birşey kullandığına inanıyorum
Bırakın insanların aklıyla dalga geçmeyi psikolojikmiş.
birde yerli malı demiş , ne yerlisi ne üretiyoruz , satmadığınız maden kalmadı hepsini yabancıya değerinin %5 i fiyata verdiniz , yerli malına kol gibi vergi , ihracata 0 vergi dediniz.
neyin kafasindasin markete girdim halisulasyon goruyoz faturalar halusulasyon goruyoz benzin mazot halusilasyon goruyoz dogalgaz yakindir. kriz yok cok sukur sanki herkez aylik 5.000 tl maas aliyor o gozle bakarsan evet ama 1600 tl ile psikoloji bozulmuyorsa zaten ben bu ulkede yasamiyorum demektir. asgari sartlar cok yuksek bu halk yetiyor artiyor kenara her ay 1 tam altin yapiyoruz cok zenginiz nereye harciycaz bilemiyoruz hey Allahim algiyi kim yaratiyor acaba
HAKLISINIZ SAYIN BAKANIM. TÜRKİYEDE KRİZ FALAN YOK. ŞİZOFREN BİR SÜRÜ BEYİNSİZİN UYDURMASI. DOLAR 6.50, EURO 7.45, BENZİN 6.80 MOTORİN 6.32 DEĞİL HERKES RÜYA GÖRÜYOR. DIŞ GÜÇLER BİZİ UYUŞTURDU ÖYLE GÖRÜYORUZ. HERŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK. NE ŞİRKETLER BİRBİRİ PEŞİSIRA KAPANIYOR, NE İNSANLAR İŞSSİZ KALIYOR, NE DE ENFLASYON VAR HEPSİ BU ADİ DIŞ GÜÇLERİN OYUNU YOLA DEVAM.
BU NEDİR ARKADAŞ HER GÜN FARKLI BİR NİRVANAYA ULAŞIYORLAR....
sayın bakanım bizlerde sizin gibi saraylarda yaşasak ınsanların yaşadıgı bizede psıkolojık gelırdı herhalde
elektrik zammı duman etti derhal bu özelleştirme bitirilsin
yaşadıklarımız psikolojikmişşş... insanların psikolojisimi kaldı... ülkenin ekonomisi ortada... yawww bunların hiç allahdan da korkuları yok... yalanı ekmek peynir gibi söylüyorlar... her yer ateş pahası olmuş... bunlar halen ne yüzle milletin karşısına çıkıyorlar... ülkeyi ve milleti mahvettiniz... yeterin beeee yeterinnn... alt tabaka kafayı yemiş durumda haberiniz ola... geçim derdi hayat pahalılığı borç harç derken insanlara kafayı yedirttiniz... lanet olsun sizlere
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