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Adalet Bakanı olacak mı? Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.01.2025 21:47
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı canlı yayında kabine revizyonuyla Adalet Bakanı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Şentop, "Ben hiç görmedim, duymadım. Bu tür dedikodular her zaman olabilir" dedi.

Adalet Bakanı olacak mı? Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Şentop, kabine revizyonuyla Adalet Bakanı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİ"

Armağan Çağlayan'ın "Kabinenin değişeceği, sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde haberler okudum" sorusuna Şentop şu yanıtı verdi:

"Ben hiç görmedim, duymadım. Bu tür dedikodular her zaman olabilir. Değişirse kimler değişir? O Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir şey."

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"MECLİS KARAR ALIRSA..."

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Şentop, "Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olma imkanı var" dedi.

Mustafa Şentop'un Adalet Bakanı Olma İhtimali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Evet, kesinlikle Adalet Bakanı olacaktır.
Hayır, böyle bir değişiklik olmayacak.
Bu sadece dedikodu, resmi bir açıklama beklemeliyiz.
Karar tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlıdır.
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop kabine
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