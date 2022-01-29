HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ kimdir? İşte yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçmişi!

Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ kimdir? İşte yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçmişi!

29.01.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi gazetede yayımlanan son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı'nda Abdülhamid Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Son dakika olarak trendlere giren haber kıza sürede çok sayıda etkileşim aldı. "Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşındadır?" soruları aranmaya başladı. 64. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Bozdağ, 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.

Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ kimdir? İşte yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçmişi!

Yeni atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ hakkında merak edilenleri haberimizin devamında derledik.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 yılında Yozgat'ta doğmuş, Kürt asıllı Türk ilahiyatçı, avukat, siyasetçi, eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısıdır.

2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevini sürdürmüştür.

2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa'nın 114. maddesi gereğince 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

Siyasi Kariyeri

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AK Parti Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

  1. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslenmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.

Özel hayatı hakkında bilinenler:

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik davaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik ve doğal gaz kısıtlamaları için tarih verildi

Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu devlet bana 13 bin euro para ödedi

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.