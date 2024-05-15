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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasıyla ilgili açıklama: Yargımıza güvenelim!

15.05.2024 12:10
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve sonrasında 3 polis müdürünün gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, "Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasıyla ilgili açıklama: Yargımıza güvenelim!

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik iddialarla ilgili 3 emniyet görevlisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Bakan Tunç, "Devam eden soruşturmalar, devam eden kovuşturmalar, yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla birlikte araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. Bu nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaları, kavuşturmalarının sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim sonucuna göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç Ayhan Bora Kaplan
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