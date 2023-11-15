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Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: ‘Söz konusu olamaz’

15.11.2023 12:39 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: ‘Söz konusu olamaz’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik.” diyen Bakan Tunç, “Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz.” ifadesini kullandı.

"FARKLI YORUMLANABİLECEK CÜMLELER VAR"

“Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz.” diyen Bakan Tunç, “Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

551 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.

“Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz. Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün.


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