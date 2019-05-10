Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, "Öcalan ve avukatları arasında yapılan bu görüşmeyi çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

HDP Sözcüsü Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öcalan'ın 8 yıldır avukatıyla görüşmek için 810 başvuru yaptığını belirten Kubilay, "Görüşme adımını, HDP olarak geç kalınmış ama doğru ve önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Öcalan ve avukatları arasında yapılan bu görüşme çok değerli ve önemli buluyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin bundan sonra devam etmesi gerektiğini vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"Öcalan'a 8 yıldır uygulanmış olan tecrit anayasaya, ilgili uluslararası sözleşmelere de aykırı bir uygulamadır. Tecrit, bir insanlık suçudur. Adalet Bakanı ve Hükümet cesur bir adım atmıştır. Biz, bunu önemli buluyoruz. Bunun arkası getirilmelidir. Uzun zamandır bir yanlıştan dönülmüştür. Öcalan, avukatlarıyla düzenli görüşmelere başladığı zaman bugün artık kritik bir eşiğe gelmiş olan açlık grevleri de açlık grevcileri de bu eylemlerini sona erdirecektir."