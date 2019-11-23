Adalet Bakanı Yardımcısı Birkan: ”Dünya artık parmaklarımızın ucunda yani tüm bilgi, tüm medya, tüm ansiklopediler, tüm kitaplar bir parmağımızın ucunda inanılmaz bir değişim ve gelişim var”

Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan “Dünya, bilgi artık parmaklarımızın ucuna doğru inanılmaz şekilde gelişti tabi bununla beraber insan ilişkileri gelişti. Dünya bir köy haline geldi. Ticaret inanılmaz şekilde gelişti“ dedi.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Meyra Palace’de düzenlenen “Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler Sempozyumuna" katıldı.

Dünyada yaşanan değişim ve gelişime dikkat çeken Birkan, “Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi dünya artık parmaklarımızın ucunda yani tüm bilgi, tüm medya, tüm ansiklopediler, tüm kitaplar bir parmağımızın ucunda inanılmaz bir değişim ve gelişim var. Dünya, bilgi artık parmaklarımızın ucuna doğru inanılmaz şekilde gelişti tabi bununla beraber insan ilişkileri gelişti. Dünya bir köy haline geldi. Ticaret inanılmaz şekilde gelişti. 24 saat alışverişin olduğu dükkanlar, mağazalar biliyorum. Şu anda Fransa’dan, Singapur’dan, Çin’den alışveriş yapılıyor, sadece paketleniyor” ifadelerini kullandı

Yaşanan gelişmelerin beraberinde yeni sorunları ve çözümleri de getirdiğini vurgulayan Birkan, “Tabii bütün bunlar yeni sorunları, hukuki ilişkileri yeni tip çözümleri de mutlaka gerektiriyor. Artık biz eskisi gibi var olan şeylerle devam etmemiz zor. Suç tipleri değişiyor, yargılamaların artık kısa olması lazım ve artık eskiden suç olmayan şeyler sadece işte orda konuşulup, toplumda orada kalan olaylar bugün mahkemelerimize aksediliyor ayrıca devasa bir sorun dağı olarak önümüze çıkıyor. Bu değişim ve dönüşümle beraber gerçekten adalet bakanlığı bünyesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde yargı reformu strateji belgeleri hazırlandı, bu bir yol haritasıdır. Aslında bu yeni değil Adalet Bakanlığımızda daha öncede buna benzer belgeler hazırlandı. Ciddi bir çalışma akademisyenlerimizle görüşülerek, vatandaşlarımızla birebir görüşülerek, hakimlerimizle savcılarımızla görüşülerek, ticaret dünyasıyla, milletvekillerimizle, barolar birliği meslektaşlarımızla görüşülerek hazırlanmış bir belge. Bu belge bir yol haritası. Ve bu ilk belge geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşarak geçti” diye konuştu.

İki tarafında daha kısa zamanda hakkına kavuştuğu bir modeli uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Birkan şöyle devam etti:

"Bu geçen pakette de ifade özgürlüğüne ilişkin istinafla alakalı bazı düzenlemeler var ben konuya girmeyeceğim. Birde bazı getirmiş olduğu yeni yargılama metotları var. Tabi bu yeni yargılama metotları önemli, çünkü bunlar yargımızı hızlandıracak yani artık iki tarafında kaybettiği değil de, iki tarafında memnuniyetsiz olarak adliyeden ayrıldığı bir yargılama değil de iki tarafında daha çok sulhen, daha çok anlaşmaya dönük, daha kısa zamanda hakkına kavuştuğu bir model olarak uygulamaya geçiyoruz. Bunlar 1 Ocak itibariyle yargılamada hayatımıza girecek. Tabii biz kanunlara usule ne yazarsak yazalım ne olursa olsun nihayetinde bunu uygulayacak olanlar hakimlerimiz, savcılarımız, adalet camiamızdır. O yüzden sizlere büyük iş düşüyor.”

Çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Birkan şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar yargı reformu strateji belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Ardından 2. Paketimiz dediğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız herkesin hukuk içinde, kendini güvende hissettiği, çağdaş hukukun üstünlüğünün hakim olduğu refahın olduğu bir ülkede yaşamak.”

Sempozyumda bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Milli meselelere siyasi particilik yapmadan yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin önündeki çok büyük sorunları ve özellikle Türkiye’ye ekonomik, askeri bilumum açılardan kurulmuş tuzakları ön görerek milli meselelerde Türkiye ittifakı yapmalıyız dedi. Doğru muydu, çok doğruydu. Milli meselelerde siyasi particilik yapılmamalı, ideoloji gözlükleriyle değil milli gözlükle milli açıdan meselelere yaklaşılmalıdır. Bu içi doldurulması gereken bir söylemdi ve içi ilk adımda yargı reformu strateji belgesi hazırlanması sürecinde doldurulmaya başlandı. Bugüne kadar benzer reformlar Türkiye’de yıllarca yapıldı."