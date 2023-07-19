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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması

19.07.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edileceğini hatırlattı.

Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek." ifadesini kullandı.

31 Ağustos itibarıyla sona erecek adli tatil dönemi vesilesiyle yargı mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlik dileyen Bakan Tunç, yeni adli yılla birlikte yargı teşkilatının özveri ve gayretiyle vatandaşların esenliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. (AA)

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Yılmaz Tunç Adalet Bakanı

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