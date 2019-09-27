Adalet Bakanından 'FETÖ’yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir’de katıldığı Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda “Takiyyeyi ahlak, din haline getirmiş, devlet kurumlarına sızmayı hareket tarzı haline getirmiş, bunu 40 yıldır yapan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Üstüne basa basa söylüyorum. FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir" diye konuştu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün “FETÖ’cüler yargıda kritik noktalara atanıyor” eleştirisinden sonra hükümete yakın basın organlarında Bakan Gül’ü eleştiren yazılar yer almıştı. Gül, 18 Eylül’de yaptığı açıklamada kendisine ve bakanlığına yönelik bu eleştirilere açıkça değinmeden “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın" ifadelerini kullanmıştı.

“Kirli yöntemlerin reddi gerekir” Gül, bugün de İzmir’deki konuşmasında, "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, mücadeleden rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Düşmanı alt etmek kadar, ona benzememenin de önem taşıdığını belirten Adalet Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “FETÖ belasının üstesinden gelmek yetmez. Onun çürük ahlakı, çarpık zihniyetiyle de mücadele gerekir. Onun kirli yöntemlerinin de reddi gerekir. Suret-i haktan görünüp hakkın ve hakikatin altını oyanlara karşı da dikkati elden bırakmamak gerekir. FETÖ geçmişte hile ve kumpaslarla hukuku çiğnedi. Buna hukuku yücelterek cevap vermek gerekir. FETÖ kurumlarımızı araç olarak kullandı, adalet duygusunu incitti. Buna, Hakk'ın hatırını her şeyin üstünde tutarak karşılık verilmelidir." İş dünyasına yargı reformunu anlattı Abdülhamit Gül daha sonra İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Adalet Bakanı’ndan önce kürsüye gelen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yargı reformundan beklentilerini dile getirdi.

Bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çeken Bakan Gül, “Hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramının gerçekleşmesi, bağımsız ve iyi işleyen güçlü bir yargı teşkilatıyla olur. Adalet mülkün temelidir, ülkemizde toplumsal barışın, huzurun, ekonomik kalkınmanın, refahın, hatta sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanmasının ön koşulu adaletin tesis edilmesidir. Bizlerin bugün için en önemli gayreti, iyi işleyen bir adalet sisteminin oluşturulmasıdır" diye konuştu. Gül, reform sürecindeki önceliklerinin hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılama hakkının etkin korunması olduğunu belirtti.