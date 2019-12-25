Adalet Bakanı’ndan Kavala, Hablemitoğlu ve Kanal İstanbul Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası’nda Osman Kavala’nın halen tutuklu yargılanması için “yargı bağımsız ve tarafsız” ve Necip Hablemitoğlu’nun cinayetinin aydınlatılması için “yargı takdirinde” yorumlarında bulundu. Bakan Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı sonrasında sorularına verdiği yanıtlarda, tutuklu yargılanan iş adamı Kavala ve suikast kurbanı yazar Hablemitoğlu konusunda “yargı bağımsızlığı” çerçevesinde kalmayı tercih etti. Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına rağmen Osman Kavala’nın Gezi Davası’nda halen tutuklu yargılanması yönünde karar alınmasıyla ilgili “yargı bağımsız ve tarafsız” açıklaması yaptı. Gül, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın AİHM’in açıkça serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması yönündeki kararına rağmen dünkü duruşma itibariyle tutukluluk halinin devam ettirilmesi konusunda, Adalet Bakanlığı olarak çeviri talebini yerine getirdiklerini belirterek, yargıda verilmiş kararı yorumlayamayacağını söyledi. Gül, “Yürüyen bir soruşturmayla, kovuşturmayla ilgili benim bir yorum yapmam elbette doğru olmaz. Dolayısıyla Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, her türlü mevzuat açıktır. Yargı da bağımsız ve tarafsızdır. Dolayısıyla yürüyen bir kovuşturmayla ilgili elbette süreci kendileri değerlendirecektir. Mahkemenin Cuma günü çeviriyle ilgili bir talebi olmuştur. Çeviriler yapılmış ve derhal Pazartesi günü itibarıyla mahkemeye ulaştırılmıştır. Onun ötesinde yargısal faaliyetler yargı mercilerinin kararıdır. Dolayısıyla bizim bu konuda bir söz söylememiz doğru olmaz” dedi.

Adalet Bakanı Bakanı Gül, akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun suikastiyle ilgili Ukrayna’da ev hapsindeki N.G.B. adlı şahsın Ukrayna’dan iadesi konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgilendiğini belirtti, sürecin devam ettiğini ve sonrasında bunun yargıda devam edeceğini söylemekle yetindi. Gül “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, bu konuda büyük bir titizlikle idari olarak da zanlının Türkiye’ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz, uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir. Elbette bundan sonraki, bağımsız yargının yapacağı bir süreçtir. Bu kişi ya da kişilerin ve olayın aydınlatılması, yargının takdirinde ve yetkisinde olacaktır. Biz her türlü muhataplarımızla bu konuda milletimizin beklentisi ve yargının talebi hususunda görüşmelerimizi yaptık. Umarız bağımsız yargı önüne iadesi için gereken yapılır” diye konuştu. Gül, AYM’nin Kanal İstanbul kararıyla yasama yani TBMM’nin hayata geçirdiği yasal düzenlemenin doğru olduğuna karar verdiğini ve iptal başvurusunu reddettiğini belirterek, Kanal İstanbul’un yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesinde hukuken engel kalmadığını söyledi.